Penaltı İçin 226 Km Yol! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Penaltı İçin 226 Km Yol!

Penaltı İçin 226 Km Yol!
13.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsalaspor ile Yeniimaretspor'un maçı, uzatmada verilen penaltı nedeniyle tatil edildi. Yeniden oynanacak.

Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynanacak. Ancak rakip takımın sadece tek bir penaltı atışı için 226 kilometre yol yapacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

1 Mart'ta oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasında İpsalaspor ile Yeniimaretspor, normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi, karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık uzatma ekledi. Uzatma bölümünde İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verildi. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyi reddetti. Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etti.

Daha sonra, karşılaşmanın yalnızca penaltı atışının kullandırılması suretiyle tamamlanmasına karar verildi.

Kararla birlikte maçın, gelecek hafta çarşamba günü İpsala İlçe Stadı'nda penaltı atışıyla yeniden başlayıp tamamlanması planlanıyor.

"Karara itiraz ettik"

Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Şahin Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında lehlerine penaltı kararı verildiğini belirten Kırbiç, yoğun itirazların ardından İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi nedeniyle penaltıyı kullanamadıklarını ifade etti.

Hakemin topu alarak soyunma odasına gittiğini ve maçın devam etmediğini anlatan Kırbiç, birkaç gün sonra İl Tertip Komitesiyle görüştüklerini dile getirdi.

Hakem raporunun eksik olduğu ve gözlemcinin rapor yazmadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini aktaran Kırbiç, yalnızca penaltı atışı için yeniden İpsala'ya gitmelerinin istendiğini söyledi.

Kırbiç, "Çarşamba günü İpsala'ya gidip sadece penaltıyı kullanacağız ve maç bitecek. Bunun dünyada benzeri olmayan bir karar olduğunu düşünüyoruz. Penaltı için yaklaşık 226 kilometre yol yapacağız." dedi.

Bu durumun kulüp için maliyet oluşturacağını belirten Kırbiç, ulaşım, yemek ve oyuncuların maç başı ücretlerinin kendileri için sorun oluşturduğunu ifade etti.

Karara itiraz ettiklerini kaydeden Kırbiç, çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

"Çok trajikomik bir olay"

İpsala Spor Başkanı Deniz Akalın da uzatma dakikalarında verilen penaltı kararının ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Uzatmalarda 1-2 dakika kala hakem trajikomik bir penaltı verdi. Penaltının haklı veya haksız olması bir yana, kalecimiz bu karara itiraz ederek kaleye geçmek istemedi. Hakem bir süre bekledikten sonra topu eline alıp maçı önce 3-0 hükmen rakibimize verdiğini söyledi. Futbolcularımız itiraz edince bu kez 'pardon kusura bakmayın, maçı tatil ediyorum' diyerek sahadan ayrıldı."

Akalın, hakem kararlarının amatör kulüpler üzerinde maddi yük oluşturduğunu dile getirdi.

Hakem hatalarını kulüplerin çektiğini ifade eden Akalın şunları söyledi:

"Bence hakem üçlüsünün bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Çok trajikomik bir olay. Türkiye'de daha önce böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum? Şimdi rakip takım yaklaşık 110 kilometre yol gelerek sonra 110 kilometre dönerek sadece bir penaltı atışı için sahaya çıkacak. Belki bir dakika daha oynanacak ve sonra geri dönecekler. Bunun yolu var, yemeği var, suyu var. Amatör kulüpler zaten borç içinde, kıt kanaat ayakta durmaya çalışıyor. Bu tür hakem hataları olunca insan futboldan da soğuyor. Bir deplasman maçının maliyeti en az 30-40 bin lira. Bir takım bu kadar masraf yapıp sadece bir penaltı için gelip geri dönecek. Gerçekten yazık."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Olaylar, Futbol, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı İçin 226 Km Yol! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Tahran’dan savaş mesajı: Bedelini ödetene kadar peşinizdeyiz Tahran'dan savaş mesajı: Bedelini ödetene kadar peşinizdeyiz

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:12:24. #7.13#
SON DAKİKA: Penaltı İçin 226 Km Yol! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.