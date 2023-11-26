Ülke ikiye bölündü! Fenerbahçe maçındaki pozisyon penaltı mı değil mi?

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta Samet Akaydin'in ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası konuk takım oyuncuları penaltı bekledi. Dakikalarca VAR'da izlenen pozisyona hakem "devam" deyince bu karar büyük yankı uyandırdı.

KONUK TAKIM PENALTI BEKLEDİ

Maç 1-1 devam ederken Fatih Karagümrük, mücadelenin 54. dakikasında penaltı bekledi. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere gitti.

DAKİKALARCA İNCELENDİ

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu pozisyona binlerce yorum yapılırken, bazı futbolseverler kararın doğru olduğunu savundu. Bazıları ise tam tersi yönünde görüş belirtti.