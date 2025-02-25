Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika
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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

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beIN Trio ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Lemina'nın 65. dakikada eliyle buluşan topa devam kararı doğru mu sorusuna Bahattin Duran net penaltı yanıtını verdi. Bülent Yıldırım ise topun kornerden geldiğini ve Lemina'nın risk alarak kolunu öne doğru uzattığını belirtti. Hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini ve VAR'ın devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

25.02.2025 08:29
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beIN Trio ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Slavko Vincic hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte tartışmalı pozisyonlar ve hakemlerin yorumları.

LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

65. dakikada Lemina'nın eliyle buluşan topta devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.

Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina\'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Bülent Yıldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, beIN, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yahya Gültekin:
    Okan eyer bu pozisyon sizin olsaydı şu anda iç çamaşırını bile yırtmıştın bunun için neden yorum yapmadın sinir hastası 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    boş muhabbeti bırakın dandikten bir maç oynandı bitti konu kapanmıştır ikiside boş 0 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    "rainbow ball" turkcen yokmu?? 0 0 Yanıtla
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