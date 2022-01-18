Gaziantep-Yeni Malatya karşılaşmasına yoğun kar yağışı kadar Furkan Soyalp'ın yaptığı şaka damgasını vurdu. İlk yarıda kazanılan penaltıda Malatyalı futbolcular kardan gözükmeyen penaltı noktasını temizlemeye çalıştı.
Furkan, futbolcuların temizlemek için yoğun uğraş verdiği noktaya eliyle ve ayağıyla kar fırlattı. Furkan bu hareketi yaptıktan sonra gülse de futbolseverler aynı tepkiyi göstermedi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yapıldı.
İşte bazı sosyal medya tepkileri:
Son Dakika › Spor › Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka - Son Dakika Spor