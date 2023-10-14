Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor

Pendikspor'da Osman Özköylü döneminin sona ermesinin ardından göreve Selçuk İnan'ın getirilmesi bekleniyor.

İMZA AN MESELESİ

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Pendikspor, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika bir pürüz çıkmaması halinde İnan, resmi imzayı atacak.

KASIMPAŞA İLE 13 MAÇA ÇIKTI

Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Kasımpaşa ile yaşadı. İnan, Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıktı ve 0.85'lik puan ortalaması tutturdu.