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Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor

Son Güncelleme: 14.10.2023 11:15

Osman Özköylü ile yolları ayıran Pendikspor, Selçuk İnan'la anlaşmaya vardı. Son görüşmede bir pürüz çıkmaması halinde İnan, İstanbul ekibine imzayı atacak.

Pendikspor'da Osman Özköylü döneminin sona ermesinin ardından göreve Selçuk İnan'ın getirilmesi bekleniyor.

İMZA AN MESELESİ

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Pendikspor, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika bir pürüz çıkmaması halinde İnan, resmi imzayı atacak.

KASIMPAŞA İLE 13 MAÇA ÇIKTI

Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Kasımpaşa ile yaşadı. İnan, Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıktı ve 0.85'lik puan ortalaması tutturdu.

Selçuk İnan, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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