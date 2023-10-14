Pendikspor'da Osman Özköylü döneminin sona ermesinin ardından göreve Selçuk İnan'ın getirilmesi bekleniyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Pendikspor, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika bir pürüz çıkmaması halinde İnan, resmi imzayı atacak.
Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Kasımpaşa ile yaşadı. İnan, Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıktı ve 0.85'lik puan ortalaması tutturdu.
Son Dakika › Spor › Pendikspor ile anlaşma tamam! Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika