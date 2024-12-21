Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı
Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz (Tarık Tekdal dk. 90), Welinton, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Alpaslan Öztürk dk. 87), İbrahim Akdağ (Bekir Karadeniz dk. 46), Enes Keskin (Yonathan del Valle dk. 46), Leandro Kappel (Samet Asatekin dk. 67), Emeka Eze
Yedekler: Emre Koyuncu, Murat Akça, Furkan Mehmet Doğan, Erdem Çalık, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly, Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dijlan Aydın dk. 87)
David Sambissa (Yunus Bahadır dk. 74), Florian Loshaj (Muammer Sarıkaya dk. 62), Diarra (Yusuf Ali Özer dk. 75), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Duhan Aksu, Michael Ologo, Kerem Şen, Demir Mermerci, Jackson
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Eze (dk. 85) (Pendikspor), Diarra (dk. 9) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Enes Keskin, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Pendikspor), Fatih Tultak (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Pendikspor - İstanbulspor: 1-1 - Son Dakika
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