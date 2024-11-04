Pendikspor, Manisa FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Spor

Pendikspor, Manisa FK'yı 1-0 Geçti

Pendikspor, 1. Lig'de Manisa FK'yi 50. dakikada İbrahim Akdağ'ın golüyle mağlup etti.

04.11.2024 22:20
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ taraftan Kadir Kaan Yurdakul'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Osuji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

24. dakikada Kaan Kanak'ın sol taraftan yerden ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte Ramirez'in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat müdahalesi sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Sandro Lima'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

50. dakikada Sequeira'nın pasında kendi yarı alanında topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal'ın elinden kaçırdığı top çizgiyi geçti. 1-0

55. dakika İbrahim Akdağ'ın sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza yayı sağ tarafından Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

70. dakikada Fofana'nın sol taraftan çizgiye inip içeri çevirdiği topta ön direkte Ramirez'in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Cissokho'nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Fofana'nın içeri çevirdiği topta penaltı noktası solunda Wriedt'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Emre Doğu, Azad İlhan

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira (Bekir Karadeniz dk. 89), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Kappel (Enes Keskin dk. 74), İbrahim Akdağ (Topalli dk. 90), Gökcan Kaya, Sandro Lima (Eze dk. 65)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Çalık, Furkan Doğan, Erden Kaya Aydın, Mustafa Çolak, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Manisa FK: Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul (Wriedt dk. 79), Bartu Göçmen, Muhammet Akgün, Kaan Kanak, Hodzic (Efe Taylan Altunkara dk. 56), Cissokho, Ramirez, Diallo (Oğuz Gürbulak dk. 56), Fofana, Osuji

Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Kazım Can Kahya, Umut Erdem, Muhammed Kiprit, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 50) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Sandro Lima, Enes Keskin (Pendikspor), Bartu Göçmen, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Manisa FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

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