Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı takım yapmak" - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı takım yapmak"

12.07.2022 12:26

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı takım yapmak" Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a Teknik Direktör Osman Özköylü, "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı bir takım yapmak.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı takım yapmak"

BOLU - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a Teknik Direktör Osman Özköylü, "En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı bir takım yapmak. Ama tabii ki yapmış olduğumuz takım ve oyunla beraber üst sıraları zorlayan, ilk 6'nın içerisinde yer alan bir ekip olmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig 'in yeni takımı Pendikspor, Kurban Bayramı'nda verilen aranın ardından sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor.

Kamp boyunca hazırlık maçları yapacaklarını söyleyen Osman Özköylü, "Artık lige yaklaşan süre azalmaya başladı. Bu süreçten sonra hem fiziksel hem de taktiksel antrenmanlarımız devam edecek. Onun yanında hazırlık maçlarımız olacak. Süreci en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Ligin yeni takımıyız. Buna rağmen yapmış olduğumuz transferlerle beraber bu ligde kalıcı olarak, adından söz ettiren, oynadığı futbolla, aldığı sonuçlarla herkesin keyifle izlediğin Pendikspor oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmek temennimiz. Ligin içerisinde Pendikspor'a yakışan en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.

"2 oyuncu almayı planlıyoruz"

Kadronun yüzde 80'ini tamamladıklarını söyleyen Özköylü, "Almış olduğumuz oyuncuları bu ligi bilen, Süper Lig'de de oynamış oyuncuları tercih ederek, daha önce beraber çalıştığımız birçok oyuncuyu takıma katarak bu süreci en doğru şekilde geçirmeye çalışacağız. Mevki olarak söyleyemem ama yüzde 80'ini tamamladık. Şu anda düşündüğümüz 2 bölge var. Bu bölgelerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Çok aceleci davranmak istemiyoruz. Şu anda elimizde bizi istediğimiz sonuçlara ulaştıracak bir kadromuz var. Ama biz 2 tane daha etkili olan, lig içerisinde sürükleyecek, takımımıza ciddi katkı yapacak oyuncu almayı planlıyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: 'En önemli hedefimiz Pendikspor'u kalıcı takım yapmak' - Son Dakika

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