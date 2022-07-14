Pendiksporlu Kappel'in hedefi Süper Lig - Son Dakika
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Pendiksporlu Kappel'in hedefi Süper Lig

14.07.2022 12:48
Pendiksporlu Kappel'in hedefi Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un golcü ismi Leandro Kappel, sezon sonu ilk 2 ya da play-off'u hedeflediklerini söyleyerek, "Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un golcü ismi Leandro Kappel, sezon sonu ilk 2 ya da play-off'u hedeflediklerini söyleyerek, "Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, sezon hazırlıklarını Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Takımın Altay'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Leandro Kappel, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Pendikspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Kappel, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada herkes beni çok iyi karşıladı. İyi bir takıma sahibiz. Yeni arkadaşlarımız var. Ben burada kendi kalitemi gösterip takımıma yardım etmek istiyorum. Gerçekten iyi bir aile ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"Zor bir lig"

Ligin zor olduğunu ve yukarıları hedeflemeleri gerektiğini kaydeden Kappel, "Ben bu ligi biliyorum. Daha önce de oynadım. Hocamızı tanıyorum. Arkadaşlarıma ve hocama güveniyorum. Gerçekten çok zor bir lig. İyi takımlar var ama biz saha içi ve saha dışında eğer aile ortamını sağlayabilirsek bu ligden çıkacağımıza inanıyorum. Bizim yukarıları hedeflememiz gerekiyor. Play-off ve ilk 2'yi hedeflememiz gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz" diye konuştu.

Kappel, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini de aktararak, "1 aya kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Bolu sessiz ve sakin bir yer. Kulübümüz kamp yapmak için iyi bir yer seçmiş. Burada ihtiyacımız olan her şey mevcut. Arkadaşlarımız da çok iyi çalışıyorlar. 1 aya kadar hazır olacağız" şeklinde konuştu. - BOLU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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