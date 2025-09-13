Pereira: Galibiyetler İçin Yüzde Yüz Oynamalıyız - Son Dakika
Pereira: Galibiyetler İçin Yüzde Yüz Oynamalıyız

13.09.2025 23:02
Alanyaspor’un teknik direktörü Pereira, lige kötü başladıklarını ama iki galibiyet aldıklarını belirtti.

KONYA (AA) Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, lige kötü başlamalarına rağmen iki galibiyet aldıklarını, ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.

Pereira, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için oyuncularını tebrik etti.

Futbolcularının çaba gösterdiğine dikkati çeken Pereira, "Oyuncular yüzde yüz oynamaları gerektiğini anladılar. Bu şekilde oynamaya devam ettikçe galibiyetler alacağız. Çok güzel maç oldu. İki takım açısından da özellikle ilk yarı iyi oyun vardı. İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk yarıda pozisyonlar bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik. Maalesef şut atamadık." diye konuştu.

Pereira, futbolseverlerin de keyifli maç izlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Lige biraz kötü başladık ama şu anda iki galibiyet aldık. Bunu kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye ligi çok zor. Bunun farkındayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bundan daha az bir performansı hiçbir zaman kabul edemeyeceğiz. Her zaman bütün gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor. Burası çok zor bir lig."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
