Pereira: İyi Sonuç Aldık

17.09.2025 23:23
Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçı sonrası Pereira, oyuncularını tebrik etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, oyuncularının Fenerbahçe maçında kontrol edebildikleri şeyleri iyi yaptıklarını ifade ederek, "Bugün buradan iyi sonuç aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, "Yine oyuncularımın harika oynadığı ilk yarı vardı. Bugünkü performanslarından dolayı kelime bulamıyorum. Oyuncularım sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Maçta bir de kontrol edemedikleri bir sürü şeyler de var. Bugün buradan iyi sonuç aldık. Oyuncularım kontrol edebildikleri şeyleri doğru yaptıkları için böyle oldu. Maçın büyük bölümünü önde tamamladık. İkinci yarıda Fenerbahçe baskılı oynadı. Biraz geriledik. 2 tane gol yedik. 2. golden sonra biraz toparladık. Sonradan giren oyuncular katkıda bulundular. 2. golü bulduk ve sonrasında 3. golü de bulabilirdik" diye konuştu.

" Türkiye'nin şartları Portekiz'den daha iyi"

Türk futbolunun gelişmesi için daha çok çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Pereira, hakemlerin performansıyla ilgili sorulan soruya, "Hakemler hakkında konuşmayacağım. Kaybettiğim zaman berabere kaldığım zaman kazandığım zaman konuşmuyorum. Bazen biz neden 'Türk futbolu daha iyiye gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha çok Türk takımı yok' diye kendi aramızda konuşuyoruz. Ben Türkiye'yi çok seven biriyim. Çocuklarım burada büyüdü. Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün statlarımız uygun, iyi oyuncularımız var. Neden daha iyiye gidemiyoruz. Eğer daha iyi gidemiyorsak, biz istemiyoruzdur. Ben Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Belki insanlar Alanyaspor'un buradan 1 puanla ayrıldığı için mutlu olmamızı ister. Ancak biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bütün takımlar her maçı kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler, harika statlar, harika şartlar var. Türkiye'nin şartları Portekiz'den daha iyi. Ancak Portekiz takımları Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla. Türkiye'de bunun için çalışmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"İyi takımımız var"

Turuncu-yeşilli takımda tüm oyunculara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pereira, "Her zaman çözümlerimiz var. Hem Efecan hem Güven katkıda bulundular. Biz sadece 11 kişiden oluşan bir takım değiliz, tüm takıma ihtiyacımız var. Şu an iyi takımımız var. Oyuncularımızı tekrardan tebrik ediyorum. Birlikte olmamız gereken yerde birlikte olduk, oynamamız gereken yerde oynadık" diye konuştu.

"Türkiye zor bir lig"

Oyun sistemiyle ilgili gelen soruya yanıt veren 41 yaşındaki teknik adam, 2 hafta sonra Galatasaray ile oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine, "Bizim odak noktamız kendi takımımız. Farklı takımlarla oynadığınız zaman onlara göre değerlendirme yapmanız gerekiyor. Çok iyi bir ekibim olduğunu düşünüyorum, benim göremediğim şeyleri çok iyi görebiliyorlar. Bu bizim değiştirmemiz gereken şeyler. Galatasaray'dan önce Başakşehir maçımız var. En önemlisi o bizim için. Bizim son 12 maçımıza bakacak olursanız, sadece 2 farklı kazandığımız Sivasspor maçı var. Sivasspor da ligden düşmüştü. Her maç çok zor, hepsine ayrı ayrı odaklanmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye zor bir lig" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

