Pereira: Şanssız bir gol yedik - Son Dakika
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Spor

Pereira: Şanssız bir gol yedik

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor maçında talihsiz bir golle mağlup olduklarını söyledi.

28.03.2025 20:13
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- Joao Pereira: "Çok şanssız bir gol yedik"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini ancak talihsiz bir golle sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, oyunun genel anlamda dengeli geçtiğini belirtti. Pereira, Antalyaspor karşısında oynanan oyunun umut verici olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "İlk dakikalardan sonra kontrolü aldıkça daha iyi oynamaya başladık. Bu iyi oyunumuzla golü de bulduk. Ama maalesef ilk yarının sonlarına doğru bir duran toptan gol yedik. Bu bizim için hiç iyi olmadı" dedi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "İkinci yarının 10-15 dakikasını çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Antalyaspor'un baskısını da kırdığımızı söyleyebilirim. Orada bazı pozisyonlar da oluşturduk. Daha sonra takımlar tabii ki dakikadan ilerledikçe yorgun olmaya başlıyor, yorgunlaşmaya başlıyor. O anlarda Antalyaspor belki biraz oynuyor gibi görünebilirdi ama tehlikeye neden oldukları hiçbir şey yoktu" diye konuştu.

Pereira, karşılaşmanın son anlarında çok şanssız bir gol yediklerini belirterek, "Maalesef çok şanssız bir gol yedik. Nasıl olduğunu biz de çok anlamadık. Puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Çalıştıklarımızın birçoğunu sahada yansıttık. Bunun için de umutluyuz ve bunu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Joao Pereira, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: Şanssız bir gol yedik - Son Dakika

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