Persepolis, Al Hilal ile Karşılaşıyor

Türk teknik adam İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis, yarın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis çıktığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal ise Batı Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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