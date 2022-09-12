BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul 'da katıldığı Göl Kupası'nı zirvede tamamladı. İzmir temsilcisi organizasyonda çıktığı maçlarda Ayos Konyaspor Basketbol'u 76-73, ev sahibi Onvo Büyükçekmece Basketbol'u da 71-63 yenerek 2'de 2 yaptı. Petkimspor, sezon öncesi 15-17 Eylül tarihleri arasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 'un katılımlarıyla Ege Cup'a ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Petkimspor kupayla başladı - Son Dakika

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