Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda İstanbul Rallisi\'nin ilk günü tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi'nde ilk gün tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 45 otomobille 90 sporcunun yarıştığı rallinin ilk gününde GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi birinci oldu.

BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi ikinci ve GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Şener Güray da ilk günü üçüncü sırada tamamladı.

43 ekibin start aldığı ve ilk günü 32 ekibin tamamladığı rallide yarın Bozgoca (Şile Belediyesi) ve Göksu (Koç Finans) etaplarını iki kere geçecek olan ekipler, saat 17.00'den itibaren Şile Limanı'ndaki finiş podyumunda ralliyi sonlandıracak.