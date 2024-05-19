Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ekibinin liderliğiyle tamamlandı. Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen rallide, 71 otomobil ve 142 sporcu mücadele etti. Yarışta genel klasman birinciliği Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ekibinin oldu. Ayrıca, farklı sınıflarda birincilikleri kazanan diğer ekipler de belirlendi.

19.05.2024 21:19
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ekibinin liderliğiyle tamamlandı.

Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aloft Hotel Bursa, Özhan Marketler Zinciri, İnallar, Mavi Yeşil, Yılkar ve Digiwuu katkılarıyla düzenlenen organizasyonda ekipler, 2 gün boyunca 470 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre yarışlarda genel klasman birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde ederken aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi oldu.

Genel Klasman İkinciliği ve Sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibi kazandı. 71 otomobil ve 142 sporcunun mücadele ettiği zorlu rallide üçüncülüğü Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corentin Slyverstre ekibi kazanırken, 18 yaşındaki Kazaz aynı zamanda yarışın gençler birinciliğinin de sahibi oldu.

Yarışın Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Fatih Selim Göçer-Mehmet Köleoğlu elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5 birincisi Atış Motorsport'tan Metehan Üstükarcı- Hüseyin Çetin, Master pilotlar birincisi GP Garage My Team'den Uğur Soylu, kadın pilotlar birincisi Burcu Çetinkaya, kadın yardımcı pilotlar birincisi İtalyan Fabrizia Pons oldu.

Yarışın 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık "Historic" klasmanı birinciliğini ise Fiat 131 ile yarışan Semih Geylan-Ünsal Deniz kazandı.

Bu yıl Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Taner Oruç-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken ekip aynı zamanda Kategori 2'de ilk sırada yer aldı.

GMG Racing'den Alp Atak-Alperen Tetik ikinci ve Kategori 3 birincisi, Osman Ceylan-Batuhan Doğan da üçüncü oldu. Kategori 4'te GP Garage My Team'den Tolga Öztürk- Hasan Güler ve Kategori 1'de de Faruk Sayın-Cansu Açar birinciliklerin sahibi olurken, Açar aynı zamanda kadın yardımcı pilotlar birinciliğini kazandı.

TOSFED Ralli Kupası Kadın Pilotlar Birinciliği ise Furkan Acar ile yarışan Elif Gizem Filiz'in oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 14-15 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan ESOK Rally ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 48. Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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