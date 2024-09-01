Petrolul Ploieşti, Botosani'yi son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Petrolul Ploieşti, Botosani'yi son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti

Petrolul Ploieşti, Botosani\'yi son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti

Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Botosani'yi son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup ederek milli araya galibiyet alarak girdi. Petrolul Ploieşti, lider Universitatea ile puan farkını 2'ye indirdi.

01.09.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MEHMET Topal'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda Botosani'yi son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup ederek milli araya galibiyet alarak girdi.

Romanya Ligi'nin 8'inci haftasında Botosani ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Municipal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Szabolcs Kovacs düdük çaldı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Petrolul Ploieşti, son dakikalarda bulduğu iki golle kazandı ve milli araya 3 puanla girdi: 0-2. Petrolul Ploieşti'ye galibiyeti getiren golleri 90+4'üncü dakikada Mihnea Radulescu ile 90+6'ncı dakikada Gheorghe Grozav kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste 6'ncı maçını da kaybetmeyen Petrolul Ploieşti, puanını 13'e çıkararak lider Universitatea ile puan farkını 2'ye indirdi. Botosani ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Topal, Romanya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Petrolul Ploieşti, Botosani'yi son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Petrolul Ploieşti, Botosani'yi son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement