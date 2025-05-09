PFDK\'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş\'a Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye, Beşiktaş derbisinde bir taraftarın, Portekizli futbolcu Gedson'un gözüne lazer tutulmasından dolayı 1 milyon 680 bin TL ve sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle de 168 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 848 bin TL, Beşiktaş'a ise taraftarlarının neden olduğu olaylar için toplam 1 milyon 98 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"Antalyaspor Kulübünün, 02.05.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 450 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Ömer Akbaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara para cezası aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Süleyman Gözüaçık'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Mevlüt Altınbaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Buğra Tercan'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Sher Karakaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 02.05.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney misafir 3. kat tribünü güney misafir B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübünün, 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi'nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Hasan Aki'nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Ali Sofularlı'nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Ali Fidan'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Fırkan Güven'in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 03.05.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizerspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 840 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Galatasaray'ın, 03.05.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-107-206-207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1 milyon 680 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey tribün M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe"nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto tribün D-E, kuzey tribün D-E, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 04.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Adana Demirspor'un, 04.05.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 108-109-110-112 numaralı blokta-bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kasımpaşa'nın, 05.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C-D, kale arkası kapalı tribün E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 05.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi." - İSTANBUL