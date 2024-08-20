Plaj Futbolu Turnuvası Manavgat Belediyesi Etabı Heyecanla Sonuçlandı - Son Dakika
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Plaj Futbolu Turnuvası Manavgat Belediyesi Etabı Heyecanla Sonuçlandı

Plaj Futbolu Turnuvası Manavgat Belediyesi Etabı Heyecanla Sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu 2024 Sezonu Manavgat Belediyesi Etabı, dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Turnuva büyük bir ilgi gördü ve şampiyon Çimhan Math Public oldu.

20.08.2024 13:59  Güncelleme: 14:08
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Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu 2024 Sezonu Manavgat Belediyesi Etabı, dün akşam oynanan heyecan dolu müsabakalarla sona erdi.

Sorgun Boğaz Hotel Beach Futbol Sahası'nda 17-18-19 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen turnuva, vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü. Son günün ilk karşılaşmasında Manavgat Belediyespor, etkili oyunuyla Hisar Gençlikspor'u 5-4'lük skorla mağlup etti. Korakor mücadelelere sahne olan şampiyonluk maçında ise Çimhan Math Public, Manavgat Koleji'ni uzatmalarda 6-5'lik skorla geçerek şampiyon olmayı başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Şampiyon Çimhan Math Public'in kupa ve madalyalarını Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara takdim etti. Turnuvayı dördüncü olarak tamamlayan Manavgat Hisarspor'a ödülünü CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, üçüncü olarak tamamlayan Manavgat Belediyespor'a ödülünü CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, ikinci olarak tamamlayan Manavgat Koleji'ne ödülünü CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar verdi.

Birbirinden güzel toplam 44 gole sahne olan turnuvada, gol krallığını 6 golle Çimhan Math Public'ten Emrah Ekmekçi kazandı. Ekmekçi'ye ödülünü Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin takdim etti. En iyi kaleci ödülünü de Çimhan Math Public'ten Mehmet Aşlamacı kazandı. Aşlamacı'ya ödülünü Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk verdi.

Kupa töreni öncesinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kara, "Takımlarımız çok iyiydi, çok keyif aldık. Bütün Manavgatlılarında keyif aldığını biliyoruz. Bütün sporcularımızı, emek verenleri ve çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Son gün karşılaşmalarını, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Plaj Futbolu Turnuvası Manavgat Belediyesi Etabı Heyecanla Sonuçlandı - Son Dakika

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