Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin 1. ayağı Muğla'da başlıyor - Son Dakika
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Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin 1. ayağı Muğla'da başlıyor

23.05.2022 14:24
Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin 1. ayağı Muğla'da başlıyor

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ilk ayağı 28-29 Mayıs'ta Muğla'da yapılacak.

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ilk ayağı 28-29 Mayıs'ta Muğla'da yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ortaca Sarıgerme'de düzenlenecek ve Türkiye'yi 16 sporcunun temsil edeceği organizasyona 19 ülkeden 74 sporcu katılacak.

Muğla'da yapılacak etabın ardından 18-19 Haziran'da İspanya'nın Sanxenxo, 1-2 Temmuz'da Fransa'nın Saint-Laurent-du-Var ve 9-10 Temmuz'da Yunanistan'ın Pierria bölgelerinde yapılacak etaplarla organizasyon devam edecek.

Organizasyonun final etabı 3-4 Eylül'de Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Sarıgerme, Türkiye, Mayıs, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin 1. ayağı Muğla'da başlıyor - Son Dakika


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