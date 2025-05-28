TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor arasında oynanacak olan 2'nci Lig Play-Off Final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Artı Değer Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır."
Son Dakika › Spor › Play-Off Finali Kayseri'de Oynanacak - Son Dakika
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