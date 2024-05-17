Polonya, Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Polonya, Fransa'yı 3-0 Yendi

Polonya, Fransa\'yı 3-0 Yendi

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Fransa'yı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Polonya, üçüncü maçında Hollanda ile karşılaşacakken, Fransa ise üçüncü maçına Bulgaristan karşısında çıkacak.

17.05.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Ziling Wang (Çin)

Fransa: Respaut, Rotar, Elouga, Bernard, Schalk, Olinga Andela (Giardino, Ndiaye, Stojiljkovic, Fanguedou, Gicquel, Diouf)

Polonya: Witkowska, Kowalewska, Lukasik, Korneluk, Stysiak, Medrzyk (Galkowska, Szczyglowska, Lysiak, Damaske, Wenerska, Pacak, Piasecka)

Setler: 20-25, 16-25, 17-25

Süre: 73 dakika (26, 22, 25)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Fransa'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Polonya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında da İtalya'yı 3-0 yenmişti. Polonya, üçüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Almanya'ya 3-0 mağlup olan Fransa ise üçüncü maçına yarın Bulgaristan karşısında çıkacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Hollanda, Voleybol, Antalya, Polonya, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonya, Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:44. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya, Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement