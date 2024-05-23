Polonya, Kanada'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde galip geldi - Son Dakika
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Spor

Polonya, Kanada'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde galip geldi

Polonya, Kanada\'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi\'nde galip geldi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-1 yenerek galip geldi. Polonya, ligdeki ikinci maçında da galibiyetini sürdürdü. Kanada ise ligdeki ilk yenilgisini aldı. Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

23.05.2024 19:17
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Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Ziling Wang (Çin)

Kanada: Loeppky, Szwarc, Eshenko, McCharty, Maar, Herr (Hoag, Walsh, Wassenear, Barnes)

Polonya: Semeniuk, Butryn, Kochanowski, Poreba, Bednorz, Lomacz (Szymura, Poreba)

Setler: 25-18, 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 108 dakika (25,26,29,28)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Kanada ile Polonya karşılaştı.

Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk maçında ABD'yi 3-0 yenen Polonya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Kanada ise ligdeki ilk yenilgisiyle tanıştı.

Organizasyonda, bugünün son maçında Türkiye ile Hollanda karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya, Kanada'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde galip geldi - Son Dakika

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