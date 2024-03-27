Polonya ve Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Spor

Polonya ve Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazandı.

Tek maç üzerinden oynanan play-off turu finallerinin ardından Ukrayna ve Polonya, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

A Yolu finalinde Polonya, deplasmanda Galler'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D Grubu'nda yer aldı.

B Yolu finalinde Ukrayna, konuk ettiği İzlanda'yı 2-1 mağlup etti ve E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Romanya ile mücadele etme hakkı kazandı.