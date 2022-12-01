Yılın futbolcusu seçilen Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın futbolcusu seçilen Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın

01.12.2022 16:04

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da top koşturan Deniz Undav'ın transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibine golcü futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Deniz Undav 27 gol ve 13 asist yaptığı 2021/2022 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Sezon başında yıldız futbolcularını kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Brighton & Hove Albion forması giyen Deniz Undav'a talip olan en güçlü adaylardan.

YENİ TAKIMINDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bild'de yer alan habere göre, Belçika ekibi Union Saint- Gilloise forması giydiği dönemde 70 maçta 45 gol atıp 18 asist yapan Deniz Undav, Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımında hayal kırıklığı yaratan golcü isim için Galatasaray devrede.

Yılın futbolcusu seçilmişti! Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imzayı atıyor

1.5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

Galatasaray'ın Deniz Undav transferinde en ciddi rakibi olarak ise Hertha Berlin gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu için İngiliz ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

BELÇİKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Tercihini Türk milli takımından yana kullanan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın Rayo Vallecano ve Villareal maçları canlı yayınla D Smart ve GO'da Galatasaray'ın Rayo Vallecano ve Villareal maçları canlı yayınla D Smart ve GO'da Galatasaray hücum ve savunma çalıştı Galatasaray hücum ve savunma çalıştı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın futbolcusu seçilen Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın - Son Dakika


Son Dakika
17:54 İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 18:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın futbolcusu seçilen Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement