PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor

PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor

02.06.2023 23:36

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin ardından İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un da sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Ramos, PSG'de geçirdiği son 2 yıl için harika bir deneyim yaşadığını belirtirken, 37 yaşındaki futbolcu Real Madrid'den sonra 2021 yılında PSG'ye transfer olmuştu.

Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fransız ekibi, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ramos ise, "Son 2 yıldır PSG forması giymek harika bir deneyimdi. Paris'te unutulmaz bir macera yaşadım. Herkese desteği ve sevgisi için teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

37 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile sözleşmesini tamamlamasının ardından 2021 yılında PSG'ye imza atmıştı.

YORUMLAR
500
Geleceği merak konusuydu! Federasyon Başkanı, Messi'yi açık açık davet etti Geleceği merak konusuydu! Federasyon Başkanı, Messi'yi açık açık davet etti

Sergio Ramos, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor - Son Dakika


Son Dakika
23:36 PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor
23:31 PSG, haziranda zemheriyi yaşıyor! Messi'den sonra bir dünya yıldızı daha ayrıldı
23:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
23:08 Mücadele nefes kesti! Kadınlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
22:59 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı
22:58 "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" demişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutuyor
22:48 Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
22:46 Ağrı'da şüpheli araçtan sahte para ve silahlar çıktı
22:36 Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
22:31 Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 23:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement