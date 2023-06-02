PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor

Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fransız ekibi, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ramos ise, "Son 2 yıldır PSG forması giymek harika bir deneyimdi. Paris'te unutulmaz bir macera yaşadım. Herkese desteği ve sevgisi için teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

37 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile sözleşmesini tamamlamasının ardından 2021 yılında PSG'ye imza atmıştı.