Quinten Timber\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray\'a cevap

İsmi uzun süredir Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Feyenoord'un merkez orta saha oyuncusu Quinten Timber, ülkesinde hakkında çıkan transfer dedikodularına dair açıklamalarda bulundu.

''TRANSFER OLASILIKLAR ARASINDA''

Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber, "Benim için her şey hala açık. Bu dönemde bir transfer de olasılıklar arasında... Görüşmeler devam ediyor, ancak uzun sürüyor. Beş ay sonra sezon bitecek ve ben de serbest kalacağım. Yani mutlak bir sona yaklaşıyoruz." dedi.

''SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İÇİN TARAFLARIN AYNI FİKİRDE OLMASI GEREK''

Sözlerine devam eden Hollandalı orta saha, "Bazı oyuncular dışarıdan söylenenlere kulak verebilir ama ben her zaman kendime sadık kalmaya çalışırım. Eğer niyetim sözleşmeyi uzatmamak olsaydı, bunu çoktan açıkça belirtmiş olurdum. Burada harika yıllar geçirdim ve hala çok mutluyum. Ancak sözleşmeyi uzatmak için tüm tarafların aynı fikirde olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Başka bir takıma transfer olabileceğini açıklayan Timber "Bu kesinlikle bir seçenek. Futbol dünyası böyle işliyor. Yarın her şey değişebilir." şeklinde konuştu.