Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Spor

Belçika 3. Lig takımlarından Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı tecrübeli futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA TRANSFERİN BİR PARÇASI

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi. Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

KARİYERİ

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında 3. Lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.