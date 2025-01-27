Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı - Son Dakika
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Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

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36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı. Nainggolan, İtalya'nın önemli takımlarından Inter ve Roma'da da top koşturmuştu.

27.01.2025 16:37  Güncelleme: 07:46
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Belçika 3. Lig takımlarından Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı tecrübeli futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA TRANSFERİN BİR PARÇASI

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi. Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

KARİYERİ

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında 3. Lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

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Son Dakika Spor Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    tipe bak dövmelere bak rabbim akıl versin insanlık nereye gidiyor böyle 9 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dövmeli gevşek 9 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat İpnesine benziyor 12 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Senin gittiğin yere gitmesin de nereye giderse gitsin Ferhat. 8 3 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Tam 6sarayda oynayacak tip, yakışır 6saraya. 2 1 Yanıtla
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