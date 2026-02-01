Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar - Son Dakika
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
01.02.2026 22:26
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun maça çıkmaması sebebiyle hükmen galibiyet aldı. Gebzeli oyuncular stadyumda kendi aralarında çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftada Güzide Gebzespor ile karşılaşacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu, Gebze Aleattin Kurt Stadı'na gelmedi.

RAKİP TAKIM MAÇA ÇIKMADI, TATİL KARARI GELDİ

Sahaya çıkan ev sahibi oyuncuları talimatlara göre 15 dakika bekledi ve ardından orta hakem Hatice Aydin'ın onayıyla soyunma odasına döndü ve maç tatil edildi. Müsabakanın TFF tarafından Gebze ekibi lehine 3-0 hükmen galibiyetine ilan edilmesi bekleniyor.

RAKİP OLMAYINCA KENDİ ARALARINDA MAÇ YAPTILAR

Güzide Gebzespor futbolcuları, teknik direktörleri Emre Toraman nezaretinde stadyumda kendi arasında çift kale maç yaptı.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

BİLETLER İADE EDİLECEK

Öte yandan kulüpten taraftara yapılan açıklamada; maç oynanamadığı için bilet alan taraftara ücretlerinin Passo üzerinden 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

Son Dakika Spor Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar - Son Dakika

23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
SON DAKİKA: Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar - Son Dakika
