Rakipken Bursa Kürek Kulübü'nde takım olan ikili 2 çiftede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Rakipken Bursa Kürek Kulübü'nde takım olan ikili 2 çiftede Türkiye şampiyonu oldu

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Rakipken Bursa Kürek Kulübü\'nde takım olan ikili 2 çiftede Türkiye şampiyonu oldu
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Rakipken Bursa Kürek Kulübü\'nde takım olan ikili 2 çiftede Türkiye şampiyonu oldu
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Daha önce rakip olan Melike Ezgi Gündoğdu ve Tuğçe Günaydın, Bursa Kürek Kulübü adına Deniz Küreği Endurance Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 2 çifte kategorisinde birincilik elde etti. İkili, uluslararası yarışmalarda yeni başarılar hedefliyor.

Deniz Küreği Endurance Türkiye Şampiyonası'nda "kadınlar 2 çifte" kategorisinde birincilik elde eden Melike Ezgi Gündoğdu ve Tuğçe Günaydın, uluslararası başarılara da imza atmayı hedefliyor.

Farklı yarışmalarda rakip olarak karşılaşan Melike Ezgi Gündoğdu (26) ile Tuğçe Günaydın'ın (35), yolları Bursa Kürek Kulübü'nde kesişti.

Kulüpte geçirdikleri yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Ezgi ve Tuğçe, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Endurance Türkiye Şampiyonası'nda "kadınlar 2 çifte" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Sporcular ulusal ve uluslararası yarışmalarda kulüpleri adına yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

"Herkesin yapabileceği, çok keyifli bir spor"

Melike Ezgi Gündoğdu, AA muhabirine yaklaşık 12 yıldır kürek sporuyla ilgilendiğini, aynı zamanda antrenörlük de yaptığını söyledi.

Gündoğdu, Günaydın ile takım olarak kulüp adına katıldıkları ilk yarışta şampiyon olduklarını anlatarak, "Daha önce hep rakiptik. Bu sefer beraber ekip olduk, bu şekilde yarıştık. Devamı da gelecektir. Şampiyonluk sürecinin altında çok uzun yıllar, büyük tecrübeler ve yarışa hazırlandığımız çok disiplinli bir süreç var." ifadesini kullandı.

Antrenman, çalışma, disiplin, uyum, beraber ter dökme, aynı hedef için kürek çekme sonucunda şampiyonluğa ulaştıklarını vurgulayan Gündoğdu, "Daha büyük yarışlara, uluslararası yarışlara hedef koyuyoruz. Türkiye şampiyonası da ülkemizin en büyük yarışı ve orada bu dereceyi almak çok güzel ama tabii ki hedeflerimiz her zaman daha yükseklerde." diye konuştu.

Gündoğdu, haftada en az 13 antrenman yaptıklarını belirterek, su ve salon antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Kürek sporunun 13 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın herkes tarafından yapılabileceğini dile getiren Gündoğdu, "Herkesin yapabileceği, çok keyifli bir spor. Suyun üzerinde olmak, aynı anda gökyüzüne bakabilmek ve açık havada bu imkanlara sahip olmak çok güzel. Herkesin burada kürek sporunu denemesini isteriz." dedi.

"İnşallah devamı da gelecek"

Sporculardan Tuğçe Günaydın da kürek sporunu aktif olarak sürdürürken aynı zamanda özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığını anlattı.

Bu spora 2004'te başladığını belirten Günaydın, doğum yaptıktan sonra ara verdiği spora Bursa Kürek Kulübü ile yeniden döndüğünü söyledi.

Günaydın, Türkiye şampiyonluğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Daha önce de rakiptik ama aynı teknede yarışarak da güzel bir başarı elde ettik. Aynı zamanda Beach Sprint Türkiye Kürek Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." dedi.

Kürek sporunun çok disiplinli olduğunu vurgulayan Günaydın, şöyle devam etti:

"Sabahları antrenman yapıyorum, sonra işime gidiyorum. Döndüğümde tekrar antrenman yapıyorum. Aynı zamanda 3 yaşında çocuğum var. Bu şekilde bir yaşam tarzını benimsemiş durumdayım. Haliyle başarı da kendiliğinden gelmiyor, çok emek gerekiyor. Hayatta da aynı şekilde tutunmamız için çok çabalamamamız gerekiyor ve ben bu disiplini küçük yaşta kazanmış biriyim. Suya her indiğimde kendimi çok mutlu hissettim. Melike ile güzel bir uyum yakaladığımıza inanıyorum. İnşallah devamı da gelecek, bu daha başlangıçtı."

Günaydın, Bursa Kürek Kulübü'nde kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Küçük yaşta başlayarak gerçekten önünüze milli takım gibi büyük hedefler de koyabilirsiniz, o kadar önü açık bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
GündoğduTürkiyeBursaSporSon Dakika

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