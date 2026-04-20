Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı - Son Dakika
Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı

Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı
20.04.2026 10:05
Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı
Arjantin'in Cordoba kentindeki Güney Amerika Rallisi'nde kontrolden çıkan bir yarış aracı, izleyici kalabalığının ortasına savruldu. Takla atan otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaşanan faciayla birlikte yarışın final etabı iptal edildi.

Güney Amerika Rallisi’nde yaşanan kazada bir yarış aracı seyircilerin arasına savruldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ARAÇ TAKLA ATIP SEYİRCİLERE ÇARPTI

Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez’in kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, parkurun kenarında yarışı izleyen seyircilerin arasına girdi.

FİNAL ETABI İPTAL EDİLDİ

Kazanın ardından organizasyon yetkilileri final etabını iptal etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi.

Son Dakika Spor Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Alanya’da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
SON DAKİKA: Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı - Son Dakika
