Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı

Güney Amerika Rallisi’nde yaşanan kazada bir yarış aracı seyircilerin arasına savruldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez’in kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, parkurun kenarında yarışı izleyen seyircilerin arasına girdi.
Kazanın ardından organizasyon yetkilileri final etabını iptal etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi.
