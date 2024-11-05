Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
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Spor

Rallikros Şampiyonası İstanbul'da

2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası finali 9-10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

05.11.2024 00:16
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2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası final etabı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2024 şampiyonu 9- 10 Kasım tarihlerinde İstanbul'da belli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda, nefes kesen mücadelelerle yapılacak.

Elektrikli araçlar ile benzinli araçları karşı karşıya getiren "Teknolojiler savaşı" şeklinde gerçekleştirilecek organizasyon, 2 gün boyunca izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Johan Kristofferson, İstanbul'da üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak için gaza basacak.

S Sport Plus kanalından canlı yayınlamacak yarışlar birçok Avrupa ülkesinde de izlenecek. Organizasyonun biletleri, "www.Mobilet.com" platformu üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2025-2026 sezonları için de anlaşma sağladıkları Dünya Rallikros Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'ye dönmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük spor tesisini Türk sporuna açtıktan çok kısa bir süre sonra, dünyanın en önemli yarış serilerinden birisini ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zamandır, pistin yeniden kullanıma açılması halinde, uluslararası pek çok yarış serisini ülkemize getirerek, hem spor turizmi hem de ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacağımızı dile getiriyorduk. Bu çerçevede, yeni dönemde pistte yapılan ilk organizasyonumuzdan çok kısa bir süre sonra, bir dünya şampiyonası etkinliğini ülkemize yeniden kazandırmış olmaktan ötürü gururluyuz."

Kaynak: AA

Teknoloji, 10 Kasım, İstanbul, Turizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika

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