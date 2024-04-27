Rally Bodrum'da Otomobillerin Mücadelesi Nefes Kesti - Son Dakika
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Rally Bodrum'da Otomobillerin Mücadelesi Nefes Kesti

Rally Bodrum\'da Otomobillerin Mücadelesi Nefes Kesti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum'da otomobillerin kıyasıya mücadelesi nefes kesti. Yarışlara Fransa, İtalya, Letonya, Rusya ve Türkiye'den 64 otomobil ve 128 yarışçı katıldı.

27.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum'da otomobillerin kıyasıya mücadelesi nefes kesti.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı Rally Bodrum start aldı. Milas'ta başlayan etap sırasıyla Karacahisar, Fesleğen ve Mazı'da devam etti. Adranelin tutkunları ve bölgede bulunan köy halkı yarışları izlerken heyecan yaşadı.

Mücadelenin ilk gününde Fransa, İtalya, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 64 otomobille, 128 yarışçının kıyasıya mücadelesi Bodrum'da büyük ilgi topladı.

Yarışlar yarın Bodrum etabı ile Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarıyla tamamlanacak. Daha sonra ödül töreni yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Letonya, İtalya, Fransa, Bodrum, Muğla, Rusya, Etkinlik, Otomobil, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rally Bodrum'da Otomobillerin Mücadelesi Nefes Kesti - Son Dakika

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