RAMS Başakşehir yeni sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor.
RAMS Başakşehir yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, sabah kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Yeni transferler Edin Visca ve Michal Karbownik de çalışmalara katıldı. Başakşehir, akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Antrenmanlara Devam Ediyor - Son Dakika
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