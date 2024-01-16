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Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı

RAMS Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in savunmasında söylediklerini açıkladı. Gümüşdağ, Karzev'in, "Ben savaşla değil, barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dediğini belirtti.

16.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 14:29
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımı ile ilgili savcılıkta ifade verdiğini belirterek, "Bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız" dedi. Gümüşdağ, Karzev'in savunmasında neler dediğini de açıkladı.

"SAVAŞ İSTEYEN BİRİSİ DEĞİLİM"

İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirtti. Gümüşdağ, "Karzev bizim oyuncumuz. Kendisi bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil, barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim' demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış" dedi.

Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı

"EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Ara transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir\'in İsrailli futbolcusu Karzev\'in ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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