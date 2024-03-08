RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak.
İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonunda 39 puanla 6. sırada bulunuyor. 9 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyetle 38 puan toplayan Bitexen Antalyaspor ise 8. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı son 2 maçını kazanan RAMS Başakşehir, serisine devam etmeyi hedefliyor. Son 6 maçında bir kez kazanan Akdeniz temsilcisi ise, deplasmandan galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
RAMS Başakşehir'de ceza sınırında olan Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 30. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında cezalı duruma düşecek.
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Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye kadın voleybolunun sahada elde ettiği zaferlerin ötesinde toplum üzerindeki derin ve olumlu etkilerini vurgulayan yapay zeka ile hazırlanan bir filmle karşımıza çıkıyor. Bu proje, Vodafone Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kazanımlarını, sadece spor başarıları olarak değil, aynı zamanda sosyal bir değişim aracı olarak ele alıyor. Filenin Sultanları'nın her maçı, milyonlar için umudu, cesareti ve gücü simgelerken, binlerce çocuk için gelecek hayallerini, yüzlerce kadın için ise ilham hikayelerini canlandırıyor. Vodafone'un bu projesi, sporun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Film, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları'na yapılan yorumları yapay zeka yardımıyla bir araya getirerek oluşturulmuş. Bu yorumlar, sporseverlerin takım hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve desteğini yansıtıyor. Vodafone, yapay zeka kullanılarak hazırladığı bu projeyle milyonlarca farklı sesin aslında ne kadar uyumlu bir duygu etrafında toplandığını ortaya koyuyor. Hazırlanan film, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı bu film, Filenin Sultanları'na ve genel olarak kadın sporculara yönelik toplumsal desteğin gücünü ve önemini vurguluyor. Sporun, sadece maç kazanmaktan çok daha fazlasını sunabileceğini, toplumda pozitif değişiklikler yaratabileceğini ve insanları birleştirebileceğini gösteren bu proje, Vodafone'un toplumsal konulardaki duyarlı yaklaşımını ve sporun gücüne olan inancını bir kez daha ön plana çıkarıyor.
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