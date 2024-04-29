RAMS Başakşehir, Hatayspor\'u mağlup ederek Avrupa kupalarına adım attı

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Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle 4. sıraya yükselerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım attı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, puanını 52'e yükseltti. Sezona beklentilerin altında başlayan turuncu-lacivertliler, ligde ilk 3 maçın ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak, takımın başına Çağdaş Atan'ı getirdi.

Ligin ilk 14 haftasında düşme hattından kurtulamayan, 26. haftada ise 9. sırada kadar yükselen İstanbul ekibi, son 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Boz Baykuşlar, hafta sonu oynanan derbide Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla birlikte 4. sıraya yükseldi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son 8 haftada elde ettiği 19 puanla çıkışını sürdürdü.

Çağdaş Atan, ligin en çok puan toplayan 3. teknik direktörü

Çağdaş Atan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ardından bu sezon Süper Lig'de en çok puan toplayan 3. teknik adam olarak dikkat çekti. Atan, sezonun ilk 4 haftasında Kayserispor'la 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan kazanırken, Başakşehir'le de 31 mücadelede 15 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 52 puan topladı.

Krzysztof Piatek, takımın en golcüsü

Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki santrfor, Başakşehir'in bu sezon gol yükünü çekerken, gol krallığı yarışında ise gerilerde kaldı.

28 yaşındaki futbolcu, bu alanda 21 golle zirvede yer alan Mauro Icardi ve sırasıyla Edin Dzeko, Rey Manaj, Mame Thiam, Aytaç Kara ile Adam Buksa'nın ardından 7. sırada kendine yer buldu. - İSTANBUL