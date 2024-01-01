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Rams Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Rams Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, eski Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. De Souza, Türkiye'de oynadığı 193 maçta 22 gol attı.

Rams Başakşehir, Josef de Souza\'yı kadrosuna kattı
01.01.2024 - 17:31,
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Josef de Souza, 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta oynadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

De Souza, Türkiye'de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 maçta 22 gole imza attı.

Kaynak: AA
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