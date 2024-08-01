RAMS Başakşehir, La Fiorita\'yı 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi\'nde adını bir üst tura yazdırdı

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında San Marino takımı La Fiorita'ya konuk oldu. İlk maçı 6-1 kazanan İstanbul temsilcisi, deplasmanda da 3-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

35 DAKİKADA 3 GOL

İlk maçta olduğu gibi karşılaşmaya hızlı başlayan RAMS Başakşehir, ilk 35 dakikada 3 gol birden buldu. 13. dakikada Krzysztof Piatek ile perdeyi açan turuncu lacivertli takım, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden yalnızca 4 dakikada sonra sahneye çıkan Başakşehir'in genç golcüsü Hamza Güreler, rakip fileleri havalandırdı ve ilk yarı 3-0 tamamlandı.

PERDEYİ PIATEK KAPATTI

İkinci yarıyı rölantide götüren RAMS Başakşehir, karşılaşmanın uzatma dakikalarında 1 gol daha buldu. Karşılaşmada gol perdesini açan Krzysztof Piatek 90+1. dakikada attığı golle skoru 4-0'a getirdi ve müsabakada bu skorla sona erdi.

İSTANBUL'DA GOL YAĞMURU VARDI

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi turuncu-lacivertliler 6-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. RAMS Başakşehir'e seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri Berkay Özcan, Davidson, Joao Fgueiredo (2), Olivier Kemen ve Krzysztof Piatek kaydetmişti. La Fiorita'nın eşleşmedeki tek golünü ise Nicola Greco atmıştı.

SIRADAKİ RAKİBİ IBERIA

San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 2 maçta da aldığı bol galibiyetlerle eleyen RAMS Başakşehir, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Partizani 2-0 ve 0-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Gürcistan takımı Iberia Tiflis ile eşleşti. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.