Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı - Son Dakika
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Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı

Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı. Madrid temsilcisinin maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda'dan geldi. performansıyla göz dolduran ve 3 kez isabet bulan 19 yaşındaki yıldız, kaleci Hein'i geçmeyi başaramadı.

25.08.2024 20:12
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Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-0 kazandı. Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti. Real Madrid, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

İLK YARI DÜŞÜK TEMPOYLA GEÇTİ

Son şampiyon Real Madrid, Real Valladolid karşısında ilk yarı sadece 1 kez rakip kaleyi yoklaya bildi. Ancelotti'nin öğrencileri tamamen kapanan Valladolid savunmasını aşmayı ilk devrede başaramadı.

ARDA, NET FIRSAT KAÇIRDI

Real Madrid ikinci yarıya çok hızlı başladı. İspanyol devi, Arda Güler, ile net bir fırsat yakaladı. 48. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Arda yakın köşe sert vurdu ama kaleci Hein gole izin vermedi.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

REAL, VALVERDE İLE GOLÜ BULDU!

Real Madrid, Arda Güler'in 48. dakikada yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Valverde, geçti. Rodrygo'nun dokunduğu topa Valverde çok sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

ARDA, HEIN'İ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Arda Güler, Valladolid kalecisi Hein'i bir türlü geçemedi. Mücadelenin 63. dakikasında Garcia'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Arda, gelişine iyi vurdu ama kaleci gole izin vermedi. Bu poizsyondan yalnızca 4 dakika sonra sol kanattan rakibini ekarte edip topu sol ayağına çeken Arda Güler, uzak köşeye sert vurdu. Savunmaya çarpan top yine kalecide kaldı.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

ARDA'NIN PERFORMASI

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Arda Güler, 69. dakikada yerini alkışlarla Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda'dan geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları;

  • Pas: 43
  • Pas İsabet Oranı %: 86
  • Kısa Pas: 42
  • Kazandığı İkili Mücadele: 7
  • Kaybettiği İkili Mücadele: 5
  • İsabetli Şut: 3
  • Engellenen Şut: 2
  • İsabetli Orta: 1
  • İsabetsiz Orta: 3
  • Şut Pası: 1
  • Ofsayt: 2
  • Top Kapma: 3
  • Şut Engelleme: 2
  • Yapılan Faul: 3
  • Yaptığı Faul: 1

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Son Dakika Spor Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram Yavuz: Maşallah attığı her adımı kaydetmişler. Kaç kere nefes aldı Arda Güler maçta? 37 25 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: aferin çocuk sana olacak olacak elbet 44 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: YA KUSLAR GERCEKTEN KOMIK ADAM OYUNDAN CIKTI YERIME GIREN VE DIGER GIREN GOL ATTI HALA CIK CIK YAPIYORSUNUZ 7 23 Yanıtla
  • Aa: Biz başka birinimi izliyoruz 15 12 Yanıtla
  • Çelikk: Show bak Be Abartmayın 15 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hiçbişey bulamasalar bile şut attı diye haber yapıyorlar. Vallahi bıktık artık. 13 8 Yanıtla
  • Ali Öztürk: Bu haber kanalının Arda güler ile bir bağlantısı olduguna eminim ama ispatlayamam. O nedir yaw adamı oyundan çıkarmışlar, gol de atamamış , 60 dakika oyunda kaldı gururumuz diye haber yapıyorsunuz 15 5 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Gençlerbirliğinin gururu 6 9 Yanıtla
  • Mehmet Erol Yüksel: kac gol attı veya jac asis 6 6 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: sanki normal oynamış show neresi anlamadım. 4 4 Yanıtla
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