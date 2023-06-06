Real Madrid, Benzema'nın yerini Harry Kane ile dolduracak - Son Dakika
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Real Madrid, Benzema'nın yerini Harry Kane ile dolduracak

06.06.2023 11:16

Benzema ile yolların ayrılması sonrası Real Madrid, Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibine 80 milyon euroluk teklifte bulunan eflatun-beyazlılar, Kane'e ise yıllık 11 milyon euro ödemeyi kabul etti. Futbolseverler, Tottenham'dan daha büyük bir kulüpte oynamasını istedikleri Harry Kane'in Real Madrid'de forma giyme ihtimalinden büyük mutluluk duydu.

Real Madrid, Benzema'nın yerini Tottenham'dan Harry Kane ile doldurmak için düğmeye bastı. Dünya devi, İngiliz golcünün taleplerini kabul etti.

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre Real Madrid, Benzema'nın yerinin en iyi Harry Kane ile dolabileceğine inanıyor. Bu doğrultuda harekete geçen eflatun-beyazlılar, Tottenham'a 80 milyon euroluk bir teklif yaptı. İngiliz ekibinin 100 milyon euro istediği ancak tarafların orta yolu bulmaya yakın olduğu söyleniyor.

Real Madrid, Benzema'nın yerini Harry Kane ile dolduracak

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Harrye Kane ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı isteyen Real Madrid, futbolcuya senelik 11 milyon euro garanti ücret ödemeyi de kabul etti. Harry Kane, Tottenham formasıyla toplam 435 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 280 gol atma başarısı gösterdi.

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Tottenham Spurs, Harry Kane, Spor, Son Dakika

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