Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmeye çok yakın - Son Dakika
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Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmeye çok yakın

05.07.2023 21:27

Barcelona'nın uzun süre peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmak üzere. Transferin resmi duyurusu ve imzaların atılması 7 Temmuz Cuma günü yapılacak. Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, genç yıldızı sezon boyunca sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olmayacağını açıkladı. Real Madrid'in Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olarak yaklaşık 30 milyon euro ödeyeceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtiliyor. Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gideceği ve transferin 7 Temmuz'da açıklanacağı aktarıldı. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sağ kanatta kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

Barcelona'nın uzun süre peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, bir başkan İspanyol devi Real Madrid'e artık çok yakın. 7 Temmuz Cuma günü transferin resmen duyurulması ve imzaların atılması beklenirken, İspanyol basını Real'in hocası Carlo Ancelotti'nin yeni sezon planlarına da değindi. İtalyan teknik adamın genç yıldızı sezon boyunca sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

ALİ KOÇ: ARDA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BURADA OLMAYACAK

Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalmayacağı bugün Başkan Ali Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde soruları yanıtlayan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile ilgili olarak "Önümüzdeki sezon burada olmayacak" dedi.

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"SÜREÇ NE KADAR SÜRER ANLATACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin Başkanı, dünyaca ünlü kulüpleri peşinden koşturan 18 yaşındaki yıldız için "Milyonlarca taraftar Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil deplasmanda gittiğimizde Arda'nın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini anlatmak istiyoruz. Süreç ne kadar sürer, anlatacağız. Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.

BONSERVİSİ NETLİK KAZANDI

Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.

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7 TEMMUZ'DA İMZAYI ATACAK

Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşme imzalamak için yarın İspanya'ya uçacağı aktarıldı. AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı. Genç futbolcunun sezonu Real Madrid'de geçireceği belirtildi.

ANCELOTTİ'DEN SÜRPRİZ ARDA KARARI

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin Arda Güler konusunda sürpriz bir karara imza attığı kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sezon boyunca ağırlıklı olarak sağ kanatta kullanmayı planladığı vurgulandı.

35 MAÇTA 6 GOL 7 ASİST

18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç on numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol sevinci yaşadı.

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SON DAKİKA: Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmeye çok yakın - Son Dakika
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