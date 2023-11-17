İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, aylardır peş peşe yaşadığı sakatlıklar nenediyle eflatun-beyazlı formayı henüz giyemedi.
Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, İspanya'da bir TV kanalına yaptığı açıklamada, "Arda Güler'e bolca vakit ayırıyorum" dedi.
Lusmila Sanchez, "Futbolcu psikolojisini en çok sarsan durum, antrenman veya maç esnasında oluşan sakatlıklardır. Arda Güler'e bu sebepten daha çok vakit ayırıyorum. Onu iyileştirebilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid psikoloğu sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler hakkında konuştu - Son Dakika