Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler dizinden ameliyat olacak - Son Dakika
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Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler dizinden ameliyat olacak

10.08.2023 17:27

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü.

AMELİYAT OLACAK

The Athletic'de yer alan habere göre, Real Madrid'in, 18 yaşındaki Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Eflatun-beyazlılarda henüz forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

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