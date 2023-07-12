Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girdi - Son Dakika
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Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girdi

12.07.2023 09:33

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer olan Arda Güler, ilk antrenmanında teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi başardı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İtalyan hoca ve ekibi, genç yıldızın performansına tam puan verdi.

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımla çıktığı ilk antrenmanda yaptıklarıyla hemen göze girdi. 18 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Ancelotti'yi etkilemeyi başardığı aktarıldı.

SEZONUN SÜRPRİZİ ARDA GÜLER

İspanyol basınında çıkan haberde; Arda Güler'in Real Madrid için sezonun sürpriz transferi olduğu belirtildi. Genç yıldızın antrenmandaki görüntüsü İspanyol gazetecileri de oldukça şaşırtırken, Ancelotti'nin Arda'yı kiralık göndermeyi düşünmeyeceği ve zamanla ilk 11 oyuncusu olması için şanslar vereceği belirtildi.

DIAZ'IN PERFORMANSINDAN DA MEMNUN

Öte yandan Ancelotti, kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın da performansından memnun kaldı. Real Madrid'de bu sezon ciddi bir forma savaşının yaşanacağı düşünülüyor.

Tek antrenman yetti! Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'in puanını verdi
Tek antrenman yetti! Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'in puanını verdi
Tek antrenman yetti! Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'in puanını verdi
Tek antrenman yetti! Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'in puanını verdi
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Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, göz kamaştırdı Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, göz kamaştırdı

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girdi - Son Dakika
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