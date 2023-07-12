Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girdi

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımla çıktığı ilk antrenmanda yaptıklarıyla hemen göze girdi. 18 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Ancelotti'yi etkilemeyi başardığı aktarıldı.

SEZONUN SÜRPRİZİ ARDA GÜLER

İspanyol basınında çıkan haberde; Arda Güler'in Real Madrid için sezonun sürpriz transferi olduğu belirtildi. Genç yıldızın antrenmandaki görüntüsü İspanyol gazetecileri de oldukça şaşırtırken, Ancelotti'nin Arda'yı kiralık göndermeyi düşünmeyeceği ve zamanla ilk 11 oyuncusu olması için şanslar vereceği belirtildi.

DIAZ'IN PERFORMANSINDAN DA MEMNUN

Öte yandan Ancelotti, kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın da performansından memnun kaldı. Real Madrid'de bu sezon ciddi bir forma savaşının yaşanacağı düşünülüyor.