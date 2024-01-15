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Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı

Barcelona'yı 4-1 yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid'de Antonio Rudiger, karşılaşmanın ardından Arda Güler'den övgü dolu ifadelerle bahsetti. Milli yıldızı, Mesut Özil'e benzettiğini belirten Rudiger, ''Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

15.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 08:13
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finali için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazanırken, maç sonu Rudiger, milli yıldız Arda Güler'e nasıl seslendiklerini açıkladı.

"REAL MADRID'İN GELECEĞİ ARDA GÜLER"

Arda Güler ile ilgili konuşan Rudiger, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler.

Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Arda Güler'in lakabını açıkladı

"'ARDA ABİ' DİYORUZ"

"Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?" sorusuna ise Rudiger, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz" şeklinde konuştu.

Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Arda Güler'in lakabını açıkladı

"MAÇ PLANIMIZ DEFANSIN ARKASINA SARKMAKTI"

Alman stoper maçla ilgili ise, "Maça çok iyi başladık. Defansın arkasına sarkmak maç planımızdı. Her zaman tehdit yaratabildi Rodrygo ve Vinicius. Bunun da karşılığını aldık. Maç maç bakacağız kupalara, böyle ilerleyeceğiz. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Real Madrid\'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler\'in lakabı
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Real Madrid, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı - Son Dakika
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