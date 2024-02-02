Real Madrid maçında Arda Güler\'in tekmelikleri dikkat çekti

Diyarbakır'da Erkek Arkadaşını Vurup Kendini Öldürdü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir erkek, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra önce onu vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erkek, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.