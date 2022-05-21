Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı - Son Dakika
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Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı

21.05.2022 23:12
Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında ilk elemeler Mersin'de yapıldı.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında ilk elemeler Mersin'de yapıldı.

Amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilemesi için Samsung Galaxy ve Ford'un iş birlikleriyle düzenlenen turnuvanın ilk ayağı, Mezitli Basketbol Sahası'nda gerçekleştirildi.

Yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı turnuvada sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de takımlarını zirveye çıkarmak için kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmaları takip eden basketbol severler de sporcuların heyecanlarına ortak oldu.

Turnuva finali 5 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

Red Bull Half Court'ta erkek takımları Mersin ayağının ardından 28 Mayıs'ta İzmir'de ve 4 Haziran'da İstanbul'da yapılacak elemelerde yeteneklerini sergileyecek.

Elemeleri başarılı şekilde geçen takımlar, 5 Haziran Pazar Türkiye şampiyonu olmak için İstanbul'da sahaya çıkacak.

Kadın sokak basketbolcuları ise aynı gün İstanbul'da yapılacak elemede mücadele edecek.

Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular, 2022 Red Bull Half Court kupasına uzanmak için finale çıkacak.

Maçlar 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.

Turnuvaya katılan ekiplerin sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olması da önem taşıyor. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı
Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı
Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı
Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı
Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı

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3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi
Kaynak: AA

basketbol, İstanbul, Redbull, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Red Bull Half Court'ta ilk eleme heyecanı Mersin'de yaşandı - Son Dakika


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