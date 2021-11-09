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Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu - Son Dakika

Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu

09.11.2021 13:56
Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı finalin şekillenmesiyle zirveye ulaştı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı finalin şekillenmesiyle zirveye ulaştı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Gaziantep, Sivas ve Çanakkale elemelerinin ardından Denizli'de de iki takım daha dev finale ismini yazdırdı.

Sokak futbolu, şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri döndü. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ta final kadrosu son şehir elemesiyle birlikte belli oldu. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, Gaziantep, Sivas ve Çanakkale'nin ardından Denizli'de düzenlenen elemede mücadele verdi. Finale giden son takımlar ise Blackpool ve Antalya spor oldu. Tüm finalistlerin belli olduğu turnuvada Türkiye Finali, 20 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım ise Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Gol yiyen, oyuncusunu kaybeder

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu
Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu
Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu

oyunlar, Redbull, Neymar, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Red Bull Neymar Jr's Five'ta finalistler belli oldu - Son Dakika
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