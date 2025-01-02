Reeder Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Reeder Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor derbisi için hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

02.01.2025 16:20
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 4 Ocak Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacaklarını belirten Reis, " Almanya'da da buna benzer derbileri oynadım. Çok önemli bir karşılaşma. Gerek taraftarımız gerek şehir, hepimiz için çok çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta da istediğimiz performansı gösterip istediğimiz sonucu alırız. Bu, Türkiye'deki benim için ilk derbim olacak. Umarım istediğimiz sonucu alırız." dedi.

Her maçın önemi bulunduğunu ama bu maçın taraftar için de çok önemli bir karşılaşma olduğuna işaret eden Reis, şöyle devam etti:

"Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil. Takım olarak iyi oyun sergilediklerini düşünüyorum. Ofansif anlamda güçlü ve etkili oyuncuları olan bir takım. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak. Bunlara antrenmanda çalıştık. Onun dışında topa sahip olmaya, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Umarım bunu daha güzel yaparız, özellikle Sivasspor karşılaşmasından çok daha iyi performans gösteririz. Çünkü Sivas deplasmanında beklemediğimiz oyunla beklemediğimiz bir sonuç aldık. Sivasspor maçına oranla Trabzonspor maçında kesinlikle çok daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanları da bu yönüyle gerçekleştirdik."

Reis, taraftarın maça yoğun ilgi göstermesinin güzel olduğunu dile getirerek, "Biletlerin tükeniyor olduğunu duymak güzel bir şey. Biz de kendi payımıza düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi performansımızı göstermeye, takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım 3 puanla bu maçtan ayrılır ve taraftarımızla galibiyeti parti havasında, kutlama havasında kutlarız. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Takım olarak performansımızın en iyisini göstermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Reeder Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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